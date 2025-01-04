В Екатеринбурге ФСБ предотвратила теракт, задержаны четверо подростков

Сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России 2007 и 2008 годов рождения, планировавших совершить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. По данным ФСБ, при задержанных были найдены компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Омской области Фото: УФСБ России по Омской области

Как сообщили в СКР, задержанные приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества и изготовили его и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. По информации ФСБ, подростки разделяли идеи запрещенной на территории России террористической организации. Ее название не приводится.

Сотрудниками ФСБ установлено, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области. Инцидент произошел в ночь на 22 декабря 2024 года в районе автосервиса по ул. Чапаева в Екатеринбурге.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 2 ст.223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Анастасия Таначева