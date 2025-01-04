Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге ФСБ предотвратила теракт, задержаны четверо подростков

Сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России 2007 и 2008 годов рождения, планировавших совершить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. По данным ФСБ, при задержанных были найдены компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.

Фото: УФСБ России по Омской области

Фото: УФСБ России по Омской области

Как сообщили в СКР, задержанные приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества и изготовили его и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. По информации ФСБ, подростки разделяли идеи запрещенной на территории России террористической организации. Ее название не приводится.

Сотрудниками ФСБ установлено, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области. Инцидент произошел в ночь на 22 декабря 2024 года в районе автосервиса по ул. Чапаева в Екатеринбурге.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 2 ст.223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...