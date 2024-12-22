В Екатеринбурге на улице Чапаева подожгли автомобиль полиции

В центре Екатеринбурга на улице Чапаева ночью неизвестные подожгли автомобиль полиции. Как пишет портал Е1 со ссылкой на источник, в автомобиль бросили бутылку с горючей жидкостью — коктейль Молотова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

У машины, которая стояла на парковке возле автосервиса, выгорели капот и моторный отсек. По данным издания, на место инцидента выезжали генерал Сергей Ремезков, являющийся заместителем главы ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. Получить комментарий в полиции города не удалось.