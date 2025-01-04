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Акции белгородской «Медтехники» выкупил местный предприниматель за 28,5 млн

Контрольный пакет акций белгородского АО «Медтехника», принадлежавший правительству региона, выкупил местный индивидуальный предприниматель Андрей Бодров. Он снизил начальную цену 2 935 обыкновенных акций (50,99% уставного капитала) в 57 млн руб. до минимально возможной на этих торгах в 28,5 млн. Это следует из документации тендера. Других участников в процедуре не было.

По данным Rusprofile, Андрей Бодров был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Белгороде в октябре 2010 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Кроме того, он выступает единственным владельцем и учредителем местного застройщика ООО «Агроферт», который последние два года отработал с нулевыми финпоказателями.

Белгородским властям удалось продать контрольный пакет акций компании с шестого раза. Он выставлялся на торги с осени 2023 года, но на них ранее никто не заявлялся. Максимальная цена лота составляла 68 млн руб.

«Медтехника» получила известность в 2018 году после того, как региональное УФАС выявило картельный сговор компании с ООО «Техномедсервис» и ООО «Статус медикал». Предварительный размер ущерба от действий «Медтехники» оценивался в 1 млн руб. В декабре того же года от должности был отстранен гендиректор и миноритарий АО Илья Коптяев. Его попытки оспорить увольнение окончились неудачей. В октябре 2019 года стало известно, что белгородская полиция не стала возбуждать уголовное дело о картельном сговоре из-за отсутствия состава преступления.

Подробнее о ситуации в компании читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Илья Коптяев не удержал "Медтехнику"».

Алина Морозова

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