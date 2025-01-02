Главные новости за 2 января. Кубань, Крым, Адыгея

В Крыму завершили работы по ликвидации нефтепродуктов на новых участках побережья. Специалисты собрали свыше 2 тонн загрязненного песка и грунта.

В 2025 году в Краснодаре построят почти 47 км новых сетей уличного освещения и установят около 1,8 тыс. фонарей. В прошлом году специалисты возвели более 36 км сетей уличного освещения, а также установили свыше 1,1 тыс. новых фонарей.

На Кубани спасли более 2,1 тыс. птиц, пострадавших от мазута. Из них около 1,5 тыс. особей передали в специализированные центры.

На железнодорожном переезде станции Витаминный в Краснодаре легковой автомобиль столкнулся с электропоездом. В связи с этим прокуратура инициировала проверку.

По состоянию на утро 2 января с пляжей Анапы и Темрюкского района специалисты вывезли около 73 тыс. тонн замазученного песка. Основной объем выброшенного в новогоднюю ночь мазута убрали в первую очередь.

Следком проверяет обстоятельства ДТП, случившегося в Советском районе Крыма. В результате аварии погибли несколько человек, в том числе двое несовершеннолетних.

С 3 января в Краснодаре начнутся работы по ремонту коллектора на улице Московской. Автомобилисты столкнутся с частичным ограничением движения.

В хуторе Воскресенском в Анапе площадка временного накопления загрязненного песка начнет функционировать в круглосуточном режиме. Это решение приняли на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края.

В Крымском районе с 3 по 6 января в районе железнодорожного переезда на станции Крымская (17-й путь) запланирован капитальный ремонт проезжей части. В связи с проведением работ движение автотранспорта будет ограничено.

Жители Ейска могли столкнуться с временными ограничениями в водоснабжении. Изменения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на разводящих сетях.