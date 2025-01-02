Почти 73 тысячи тонн загрязненного мазутом песка вывезли с пляжей Кубани

По состоянию на утро 2 января с пляжей Анапы и Темрюкского района специалисты вывезли около 73 тыс. тонн замазученного песка. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Основной объем выброшенного в новогоднюю ночь мазута убрали в первую очередь. Сейчас продолжаются работы по устранению небольших вкраплений, которые специалисты собирают в мешки для последующего вывоза. На месте происшествия находятся сотрудники Абинского и Брюховецкого районов, уточнили в Telegram-канале пресс-службы администрации Анапы.

С 8:00 организованы работы на различных участках вдоль всей прибрежной зоны. В этих мероприятиях участвуют представители муниципалитетов Краснодарского края, МЧС и волонтеры.

Сейчас более половины вывезенного объема, а именно 38 тыс. тонн, отправили на площадку временного накопления в хуторе Воскресенском Анапы. Ее площадь составляет свыше 2,8 га. Объект сможет принимать до 200 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта.

Однако вывоз на предприятия утилизации временно приостановили, так как они достигли максимального объема для переработки. Площадки для складирования заполнены, и новые партии смогут быть вывезены только после частичной утилизации уже размещенного материала. Сейчас утилизацией замазученного песка занимаются четыре специализированные компании Краснодарского края.

Мария Удовик