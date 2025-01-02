В Анапе и Темрюкском районе спасли более двух тысяч птиц

В Анапе и Темрюкском районе завершилась масштабная операция по спасению птиц, пострадавших от мазута, в ходе которой специалисты реабилитировали более 2,1 тыс. особей. Из них около 1,5 тыс. особей передали в специализированные центры, а тех, чье здоровье не вызывает опасений у ветеринаров, начинают возвращать в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В регионе функционируют пять пунктов помощи птицам: один в поселке Волна Темрюкского района и четыре в Анапе, в том числе в поселке Витязево и хуторе Усатова Балка. Сейчас рассматривается возможность открытия еще одного пункта в поселке Витязево.

Каждый из пунктов оснащен ветеринарами, которые проводят обязательные анализы для выявления инфекций, таких как птичий грипп, чтобы предотвратить попадание больных особей в реабилитационные центры. Все анализы обрабатываются в ночное время, и результаты становятся известны на утро.

По словам исполняющего обязанности министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина, в каждом пункте также работают представители регионального министерства природных ресурсов, которые определяют вид птиц и дальнейшие шаги по их возвращению в дикую природу. Совместно с международными орнитологами принято решение о выпуске здоровых птиц в заранее определенные места: одно из них расположено в Краснодаре, в районе Старой Кубани, а второе — в Запорожско-Таманском заказнике.

Мария Удовик