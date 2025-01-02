Следователи проводят проверку после ДТП с погибшими несовершеннолетними в Крыму

Следственные органы проводят проверку обстоятельств ДТП, случившегося в Советском районе Крыма. В результате аварии погибли несколько человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГCУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

На автодороге вблизи села Шахтино водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, в котором находились шесть пассажиров. В результате столкновения трое пассажиров Lada, среди которых были двое детей, погибли.

В связи с инцидентом исполняющий обязанности руководителя следкома Крыма и Севастополя Евгений Руднев распорядился о возбуждении уголовного дела. В рамках расследования следователи установят все детали произошедшего, а также оценят соблюдение водителями ПДД и требований безопасности при перевозке пассажиров.

«Ъ-Кубань» писал, что на Кубани на железнодорожном переезде станции Витаминный легковой автомобиль столкнулся с электропоездом. В связи с этим Южная транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Мария Удовик