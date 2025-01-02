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Прокуратура начала проверку после столкновения электрички и авто в Краснодаре

В Краснодарском крае на железнодорожном переезде станции Витаминный легковой автомобиль столкнулся с электропоездом. В связи с этим Южная транспортная прокуратура под руководством прокурора Сергея Сафинова инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Южная транспортная прокуратура

Фото: Южная транспортная прокуратура

На место происшествия выехал заместитель Краснодарского транспортного прокурора для оценки ситуации. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки примут решение о необходимости дальнейших мер реагирования.

«Ъ-Кубань» писал, что в Северском районе Краснодарского края случилось ДТП, в котором погиб один человек и двое пострадали. Их личности устанавливают специалисты.

Мария Удовик

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