На двух участках побережья в Крыму устранили разлив нефтепродуктов

В Крыму завершили работы по устранению нефтепродуктов на новых участках побережья. Сотрудники МЧС России и волонтеры очистили более 4 км береговой линии и собрали свыше 2 тонн загрязненного песка и грунта, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

За прошедшие сутки специалисты обследовали 214 км побережья. С начала проведения работ общий объем обследованной территории составил более 1,8 тыс. км, из которых более 48,5 км очистили от загрязнений. Специалистам удалось собрать и вывезти 229 тонн загрязненного материала, а также спасти 168 птиц, пострадавших от мазута.

Сегодня в Крыму выявили два загрязненных нефтепродуктами участка. Один из них находился в Керчи, в районе городского пляжа, где загрязнение охватывает песчаную территорию протяженностью 1,8 км. Второй участок расположен в Ленинском районе, у озера Тобечик, и составляет 2,1 км.

Специалисты активно занимались очисткой этих загрязненных зон и вывозом загрязненного грунта. В операции задействовали около 150 человек и 48 единиц техники. Мониторинговые группы МЧС России следят за развитием ситуации и обеспечивают выполнение всех необходимых мер по устранению последствий загрязнения.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в Анапе и Темрюкском районе спасли и реабилитировали более 2,1 тыс. птиц, пострадавших от мазута. Сейчас рассматривается возможность открытия еще одного пункта в поселке Витязево.

Мария Удовик