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В Краснодаре частично ограничат движение транспорта из-за ремонта коллектора

С 3 января в Краснодаре начнутся работы по ремонту коллектора на улице Московской, из-за чего частично ограничат движение транспорта. Работы будут проводить на участке от улицы Зиповской до улицы 40-летия Победы. Специалисты компании «Краснодар Водоканал» заменят устаревшие железобетонные трубы на современные полиэтиленовые, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На первом этапе, который продлится до 24 марта, движение ограничат по нечетной стороне улицы, в то время как по четной стороне специалисты организуют двустороннее движение. Также ограничат доступ пешеходов по аллее от улицы Зиповской в сторону улицы 40-летия Победы — пройти можно будет от улицы Зиповской до дома №57/1. Трамвайное сообщение останется без изменений, все маршруты будут работать в обычном режиме.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на месте работ установят знаки и информационные таблички, указывающие на возможные пути объезда и прохода. На следующем этапе работ также планируются временные изменения в схеме дорожного движения. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты с учетом новых ограничений.

Решение о замене участка коллектора длиной 800 м специалисты приняли после анализа ситуации с провалами на коллекторе по поручению главы Краснодара Евгения Наумова. Срок службы новых полиэтиленовых труб составит не менее 50 лет.

Мария Удовик

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