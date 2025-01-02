Площадка для накопления загрязненного песка в Анапе будет работать круглосуточно

В хуторе Воскресенском в Анапе площадка временного накопления загрязненного песка начинает функционировать в круглосуточном режиме. Это решение приняли на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края, оно направлено на улучшение процесса обработки и утилизации загрязненных материалов, сообщает пресс-служба администрации Анапы в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Ежедневно на площадку прибывают самосвалы, которые совершают несколько сотен рейсов, обеспечивая бесперебойное поступление загрязненного песка. Для повышения эффективности работы в течение дня здесь задействованы бульдозеры и фронтальные погрузчики, что позволяет оптимально распределять грунт и ускорять процесс его обработки.

С момента открытия площадки в хуторе Воскресенском приняли более 38 тыс. тонн замазученного песка.

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе и Темрюкском районе спасли более 2 тыс. пострадавших от мазута птиц. Из них около 1,5 тыс. особей передали в специализированные центры.

Мария Удовик