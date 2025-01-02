В 2025 году в Краснодаре построят почти 47 км сети уличного освещения

В 2025 году специалисты построят почти 47 км новых сетей уличного освещения и установят около 1,8 тыс. фонарей в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В прошлом году специалисты построили в городе более 36 км сетей уличного освещения, а также установили свыше 1,1 тыс. новых фонарей.

Специалисты города занимались заменой старых деревянных опор на современные, а также ремонтом трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. В рамках инициативных проектов построили новые сети освещения на четырех улицах в районе Западного обхода и в станице Старокорсунской.

«Ъ-Кубань» писал, что в станице Северской Краснодарского края на перекрестке улиц 50 лет Октября и Советской установили первый проекционный пешеходный переход. Объект оснастили новой технологией улучшения видимости.

Мария Удовик