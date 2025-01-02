В Ейске временно ограничили подачу воды из-за аварийных работ

Жители Ейска могут столкнуться с временными ограничениями в водоснабжении. Изменения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на разводящих сетях. С 8:50 специалисты ограничили водоснабжение для около 550 абонентов, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для устранения возникшей аварийной ситуации собрали бригаду из шести специалистов, а также задействовали три единицы техники. Ожидается, что все необходимые работы завершат в течение восьми часов, после чего водоснабжение восстановят в полном объеме.

«Ъ-Кубань» писал, что ранее приостановили подачу воды из-за аварии в Славянске-на-Кубани. Воды не будет до устранения аварийной ситуации.

Мария Удовик