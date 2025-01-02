Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ейске временно ограничили подачу воды из-за аварийных работ

Жители Ейска могут столкнуться с временными ограничениями в водоснабжении. Изменения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на разводящих сетях. С 8:50 специалисты ограничили водоснабжение для около 550 абонентов, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для устранения возникшей аварийной ситуации собрали бригаду из шести специалистов, а также задействовали три единицы техники. Ожидается, что все необходимые работы завершат в течение восьми часов, после чего водоснабжение восстановят в полном объеме.

«Ъ-Кубань» писал, что ранее приостановили подачу воды из-за аварии в Славянске-на-Кубани. Воды не будет до устранения аварийной ситуации.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...