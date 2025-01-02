И шпионаж, и госизмена

В Свердловской области в 2024 году фигурантами уголовных дел становились министры, мэры и высокопоставленные чиновники, граждане США, агенты украинских спецслужб и сотрудники правоохранительных органов. Суды вынесли приговоры по резонансным уголовным делам о шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, о госизмене гражданке РФ и США Ксении Карелиной, об оскорблении мальчика в шапке с символом Z и о насилии в спецшколе №124. Подробнее — в криминальном обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В марте Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении группы из пяти полицейских, обвиняемых в получении взяток и превышении должностных полномочий. В состав группы входил врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу Александр Темников, который, по версии следствия, брал взятки у наркоторговцев за непривлечение к уголовной ответственности. Впоследствии уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с тем, что он отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Двое его подчиненных, участвовавших в преступной схеме, также отправились на СВО добровольцами.

Подробнее об уголовном деле полицейских — в материале «Наркотики вышли из под контроля»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора Евгению Тетерину (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вынесение приговора Евгению Тетерину (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В апреле Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к девяти годам колонии и штрафу главу регионального отделения Союза десантников России Евгения Тетерина и тут же освободил его от исполнения наказания. Он был признан виновным в посредничестве во взяточничестве: по версии следствия, господин Тетерин брал деньги у предпринимателей для урегулирования проблем с налоговой инспекцией и правоохранительными органами. Основанием же для освобождения осужденного стало его участие в специальной военной операции (СВО), куда он ушел перед началом процесса, и полученные там награды.

О том, как главу свердловских десантников освободили от наказания — в материале «СВО дала свободу»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу Андрея Кислицына

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу Андрея Кислицына

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга в начале мая арестовал заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и бывшего депутата заксобрания от ЛДПР, сотрудника свердловского филиала «ЭнергоСбыТ Плюс» Павла Мякишева по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, Павел Мякишев пытался передать Андрею Кислицыну взятку в размере 700 тыс. руб. в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. Часть средств была обнаружена в автомобиле Андрея Кислицына. По данным следствия, деньги были предназначены для участия в парусной регате.

Подробнее об уголовном деле заместителя министра — в материале «Светильники указали дорогу в СИЗО»

Ленинский райсуд Екатеринбурга 21 мая арестовал бывших сотрудников милиции, специализировавшихся во время службы на борьбе с наркотиками, в том числе экс-начальника профильного отдела Кировского РУВД облцентра Владислава Соболя. Бывший милиционер ранее уже был осужден на 15 лет колонии за то, что вместе с сослуживцами, в том числе и собственными подчиненными, организовал торговлю героином. На этот раз ему и его сообщникам инкриминировали убийство трех человек, в том числе двух женщин, совершенное в поселке Пионерский в 2000 году. Мотивом преступления, по данным следствия, был конфликт по поводу раздела сфер влияния на наркорынке.

Подробнее о том, как сотрудники милиции совершали преступления в 2000 году — в материале «Где наркотики, там и убийство»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение дела Александра Неустроева (слева)

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Рассмотрение дела Александра Неустроева (слева)

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

В июне Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя Александра Неустроева, обвиняемого в хулиганстве по отношению к 11-летнему сыну участника специальной военной операции (СВО) на Украине, которого он оскорбил за шапку с символом Z. По данным следствия, подсудимый обругал ребенка нецензурной бранью, назвал его «идиотом» и «придурком». Ранее Александра Неустроева за это правонарушение оштрафовали, однако позже дело было решено пересмотреть и применить наказание в виде реального лишения свободы.

Подробнее о приговоре — в материале «Дали за шапку»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение по существу уголовного дела журналиста газеты Wall Street Journal (WSJ) гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рассмотрение по существу уголовного дела журналиста газеты Wall Street Journal (WSJ) гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В середине июля Свердловский областной суд приговорил гражданина США, журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. ФСБ считает, что по заданию ЦРУ он собирал секретную информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники. Впоследствии журналист вернулся в США в рамках большого обмена заключенными.

Подробнее о громком уголовном деле Эвана Гершковича — в материале «Американского журналиста приговорили к обмену»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу Александра Дискова. Обвиняемый Александр Дисков (справа) и его адвокат (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу Александра Дискова. Обвиняемый Александр Дисков (справа) и его адвокат (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга 22 июля приступил к рассмотрению уголовного дела авторитетного бизнесмена Александра Дискова по прозвищу Фартовый. По версии следствия, в ноябре 2023 года он участвовал в потасовке у бара «Нравы», в ходе которой использовал пистолет и угрожал убийством своим оппонентам. Александр Дисков настаивает, что действовал в целях самообороны. Как считает следствие, из обиды он семь раз выстрелил из травматического пистолета в припаркованный Cadillac Escalade. Затем избил своего оппонента.

Подробнее о деле авторитетного бизнесмена — в материале «Ну и "Нравы" у Фартового»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу подростков спецшколы №124

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу подростков спецшколы №124

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В конце июля Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о насилии в спецшколе №124. Двое подсудимых подростков приговорены к девяти годам, один — к семи годам воспитательной колонии. По версии следствия, сексуальное насилие над другими учениками обвиняемые совершали, когда рядом не было воспитателей. Всего было зафиксировано более 10 эпизодов, которые происходили в 2022 году. Бывшего директора спецшколы №124 Наталию Поддубную суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства и лишил права занимать руководящие должности в госучреждениях в течение двух лет.

Подробнее о насилии в спецшколе №124 — в материале «Срок ко дню рождения»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

В начале августа Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест троих сотрудников АО «Газэкс», которые, по версии следствия, причастны к взрыву в жилом пятиэтажном доме, в результате которого погибли 11 человек. Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, за месяц до происшествия фигуранты провели ненадлежащее техническое обслуживание внутригазового оборудования в доме и не обнаружили неполадок. В результате в здании скопилась газовоздушная смесь, которая и воспламенилась.

О взрыве газа в жилом доме Нижнего Тагила — в материале «Обрушению дома избрали меру пресечения»

В середине августа Свердловский областной суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима учителя музыки из поселка Кузино Евгения Полежаева по обвинению в более чем 100 эпизодах сексуального насилия над учениками, а также в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних. По версии следствия, с 2018 по 2022 год его жертвами стали 22 ребенка. По данным источника «Ъ-Урал», Евгений Полежаев приставал к несовершеннолетним, которые посещали его занятия: вел с мальчиками «интимную переписку», а в одном случае «заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом».

Подробнее об уголовном деле учителя — в материале «В уроках музыки нашлось место домогательствам»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Карелина во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ксения Карелина во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловский областной суд 15 августа приговорил к 12 годам колонии общего режима гражданку РФ и США Ксению Карелину, обвиняемую в государственной измене. По версии следствия, с 2022 года она переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ, находясь за пределами России. Вину она признала, ее защита рассчитывает, что она вернется в США через обмен в 2025 году.

О том, куда Ксения Карелина переводила деньги — в материале «12 лет за перевод»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу Вероники Наумовой

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу Вероники Наумовой

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловский областной суд в конце августа приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела об убийстве малолетнего мальчика Далера, который воспитывался в приемной семье. На скамье подсудимых оказались опекун мальчика Вероника Наумова и племянник ее мужа Даниил Егольников. По версии следствия, опекунша в начале декабря 2022 года избила ребенка металлическим ложкой для обуви, утопила в ванне, а затем спрятала тело. Ее супруга гвардии сержанта Александра Наумова суд приговорил к пяти годам колонии за истязания Далера.

Подробнее об уголовном деле опекунов — в материале «Воспитательный процесс стал судебным»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора Даниилу Фомину

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вынесение приговора Даниилу Фомину

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В сентябре Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми годам строгого режима Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта Уральского Федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили. По версии следствия, между молодыми людьми разгорелся словесный конфликт, который перерос в драку с летальным исходом. Причиной ссоры стало то, что Франсуа послал воздушный поцелуй подруге Данила Фомина. За дракой наблюдали сотрудники ДПС, но никаких мер для предотвращения убийства не приняли, суд приступил к рассмотрению их уголовного дела.

Подробнее об убийстве африканского студента — в материале «Жертва иностранного происхождения»

Первоуральский городской суд 20 сентября арестовал мэра Артемовского Константина Трофимова за получение двух взяток. По версии следствия, мэр получал взятки от руководителей местных муниципальных унитарных предприятий (МУП). По данным «Ъ-Урал», в деле фигурируют МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) и МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания).Константин Трофимов вину не признал, сказав, что его оговаривают. Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении мэра было подписано лично и. о. руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Константином Мирошниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора Виктории Мухаметовой

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Оглашение приговора Виктории Мухаметовой

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В октябре Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима бывшего оператора Уралвагонзавода (УВЗ) Викторию Мухаметову, обвиняемую в государственной измене. По версии следствия, она вместе с мужем, бывшим инженером УВЗ Данилом Мухаметовым, передала за вознаграждение в размере 100 тыс. руб. украинским спецслужбам чертежи военно-технического характера. Сведения могли быть использованы против российской армии в период проведения специальной военной операции (СВО). На допросе пара призналась, что на полученные деньги они планировали «просто жить». Виктория Мухаметова заключила досудебное соглашение и дала показания на своего мужа. В ноябре он был приговорен к 16 годам колонии, заявив, что целью преступления было «приостановить СВО».

Подробнее о том, как мужа и жену осудили по очереди — в материале «Супружеская госизмена»

В конце октября Свердловский областной суд приговорил к 21 году колонии строгого режима Эдуарда Голикова, обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского. По версии следствия, летом 2023 года поздним вечером он преследовал девушку на велосипеде, затащил ее в лесополосу и захотел изнасиловать, но не смог, потому что потерпевшая начала громко кричать и сопротивляться. Испугавшись уголовной ответственности, он задушил ее и скрылся с места происшествия, украв телефон.

Подробнее об убийстве школьницы — в материале «Велосипедиста-насильника направили в колонию»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание суда по делу бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание суда по делу бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ноябре Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова. Он обвиняется в получении взятки в размере 4 млн руб. за обеспечение заключения госконтрактов на содержание дорог без проведения торгов. Экс-министр вину признал, полученные деньги он планировал потратить на ремонт в квартире. После вынесения приговора он планирует отправиться в зону проведения СВО. В отношении ключевого фигуранта по его уголовному делу, бывшего начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова, обвиняемого во взятках на 12,1 млн руб., уголовное дело было приостановлено в связи с тем, что он ушел на фронт.

Подробнее о том, как бывший министр брал взятки — в материале «Ремонт не по адресу»

В декабре были арестованы бывший мэр Дегтярска Вадим Пильников и его заместитель Андрей Ильин. По версии следствия, Андрей Ильин подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода, хотя они не были выполнены до конца, чем нанес округу ущерб в 30 млн руб. За попустительство он передал Вадиму Пильникову взятку — автомобиль Audi Q6. Впоследствии он заключил сделку со следствием и дал показания на бывшего начальника, в связи с чем, он был отправлен под домашний арест.

Подробнее об уголовном деле мэра Дегтярска — в материале «Вице-мэр подождет дома»

В конце декабря сотрудники ФСБ и военные следователи задержали бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина за дачу взятки сотруднику УФСБ по Свердловской области (его персональные данные не раскрываются) в размере 10 млн руб.. По версии следствия, силовик в 2021 году за вознаграждение предложил оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении мэра и сотрудников администрации уголовное дело. Он пообещал «минимизировать возможные последствия» для сотрудников мэрии. Бывший мэр через посредника Видади Мустафаева передал силовику сумел передать лишь часть денег — 6 млн руб. Сотрудник ФСБ арестован по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Подробнее об уголовном деле — в материале «Бывшему мэру Среднеуральска напомнили о прошлом»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД Андрею Дьякову

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Избрание меры пресечения начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД Андрею Дьякову

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В конце мая Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. По словам полковника, ему предъявили обвинение в получении взятки в размере 200 млн руб. от арестованного за мошенничество бизнесмена. По данным «Ъ-Урал», Андрей Дьяков крышевал группу предпринимателей, которые незаконно возмещали НДС из бюджета, в их числе — бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая и экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков. В сентябре Андрей Дьяков пытался отправиться в зону СВО, но разрешения на это не получил.

Подробнее о громком уголовном деле — в материале «Полковника ограничили в контракте»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов во время судебного заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов во время судебного заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В середине октября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества. По версии следствия, подсудимый похитил более 15 млн руб. из средств, выделяемых на Универсиаду. Вину он не признал.

Подробнее о мошеннической схеме — в материале «Непедагогический состав преступления»