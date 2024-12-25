Суд арестовал сотрудника ФСБ за получение взятки от бывшего мэра Среднеуральска

Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал до 20 февраля 2025 года сотрудника УФСБ по Свердловской области, обвиняемого в получении взятки в размере 10 млн руб. от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда, силовику предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По версии следствия, Андрей Зашляпин и общественный деятель Видади Мустафаев в октябре 2021 года встретились с работником ФСБ в кафе Plov Project. Силовик за вознаграждение в 10 млн руб. предложил «используя свои должностные полномочия и авторитет занимаемой должности» оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении мэра и сотрудников администрации уголовное дело. Он за вознаграждение пообещал «минимизировать возможные последствия» для сотрудников мэрии.

По версии следствия, Андрей Зашляпин предложение принял. 28 октября 2021 года мэр через Видади Мустафаева передал силовику первую часть взятки в размере 3 млн руб., а в феврале 2022 года еще 3 млн руб. Впрочем, в окружении экс-мэра говорят, что деньги передавались в долг, о чем имеется расписка.

В отношении Андрея Зашляпина возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а в отношении Видади Мустафаев, который позиционировал себя представителем азербайджанской диаспоры, по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Мария Шараева