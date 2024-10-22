Велосипедиста-насильника направили в колонию

Свердловский областной суд приговорил к 21 году колонии строгого режима Эдуарда Голикова, обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского. По версии следствия, летом 2023 года поздним вечером он преследовал девушку на велосипеде, затащил ее в лесополосу и захотел изнасиловать, но не смог, потому что потерпевшая начала громко кричать и сопротивляться. Испугавшись уголовной ответственности, он задушил ее и скрылся с места происшествия, украв телефон. Голиков признал вину только в краже. Отец погибшей считает наказание справедливым и не планирует его обжаловать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Голиков на суде признал вину только в краже телефона

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Эдуард Голиков на суде признал вину только в краже телефона

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Резонансное убийство произошло ночью 8 августа 2023 года. 16-летняя школьница приехала на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил, ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз она выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат».

В своем Telegram-канале она написала, что быстрее хочет добраться до дома и попросила «не убивать и не насиловать». Вскоре ее тело обнаружили между диагностическим центром и Байновским мостом.

Следователи установили, что за ней в тот день следил работник местного завода Эдуард Голиков, передвигающийся на велосипеде. По версии следствия, он решил ее изнасиловать. Для этого он обогнал свою жертву, чтобы подкараулить ее на плохо освещенном участке улицы. Когда школьница подошла к нему ближе, Голиков схватил ее за руки, затащил в лесополосу, повалил на землю и стал удерживать. Изнасиловать школьницу он не смог, так как она начала громко кричать и сопротивляться. Испугавшись уголовной ответственности, убийца задушил ее руками. Школьница скончалась на месте от механической асфиксии.

Эдуард Голиков скрылся с места преступления и прихватил с собой ее телефон, которым девушка успела сфотографировать нападавшего. 31 августа сотрудники СКР и МВД задержали подозреваемого, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, были изъяты. Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской областиВалерий Горелых.

Впоследствии тело школьницы эксгумировали для определения причины смерти. Судебная экспертиза не показала в крови девушки наркотики или алкоголь, но в печени и почках было обнаружено высокое содержание кофеина.

Во время проведения следственных действий Эдуард Голиков рассказал, что «просто хотел познакомиться» с девушкой и предложить ей дружбу, но «она отказала в знакомстве и пошла дальше». «После этого я потащил ее в лес, но она начала кричать. Я ей сказал: "не кричите, девушка, успокойтесь", но она все равно продолжала. Ну и все, я взял и повалил ее на землю»,— признался он. По его словам, когда он ушел с места преступления, его жертва уже не подавала признаков жизни. Эдуард Голиков сказал, что начал давать показания в связи с тем, что «раскаивается и не может держать это в душе». По данным СУ СКР по Свердловской области, согласно проведенным экспертизам, он не страдал расстройствами психики и осознавал опасность своих действий.

Во время судебного следствия Эдуард Голиков отказался от признательных показаний и заявил, что признает вину только в краже телефона.

Во вторник, 22 октября, Свердловский областной суд признал его виновным и приговорил к 21 году и одному месяцу в колонии строгого режима по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление), по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия) и по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Суд постановил взыскать с Эдуарда Голикова в качестве компенсации морального вреда в пользу родителей девушки по 3 млн руб. каждому и по 1 млн руб. трем братьям и сестре погибшей.

Отец погибшей девушки Александр Ильиных подчеркнул, что не планирует обжаловать вынесенный приговор. Он отметил, что на камерах видеонаблюдения было видно, что Эдуард Голиков целенаправленно следил за его дочерью. По его словам, перед нападением подсудимый останавливался и наблюдал за ней, выглядывая из-за дерева.

«Я сомневаюсь, что они ранее были знакомы. Во всяком случае, согласно всем видеозаписям, они пересекаются взглядами у памятника, но она ведь его не узнала»,— рассказал господин Ильиных.

Он подчеркнул, что «не сомневается» в вине Голикова, который после убийства писал его дочери в социальных сетях и спрашивал: «Ты жива?».

Мария Шараева