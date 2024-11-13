Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Адвокат Ксении Карелиной заявил, что ее обменяют в феврале 2025 года

Гражданку России и США Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии и 300 тыс. руб. штрафа за госизмену, обменяют в феврале следующего года. Об этом заявил ее адвокат Михаил Мушаилов в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Предыдущая фотография
Ксения Карелина

Ксения Карелина

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Адвокат Ксении Карелиной Михаил Мушаилов

Адвокат Ксении Карелиной Михаил Мушаилов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 2

Ксения Карелина

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Адвокат Ксении Карелиной Михаил Мушаилов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Ну что ж. Теперь я могу это говорить. Ксению обменяют в феврале 2025 года»,— написал он.

«Ъ-Урал» не удалось оперативно получить комментарий господина Мушаилова.

Напомним, ранее он говорил, что будет добиваться обмена своей доверительницы и ее возвращения на территорию США. «После приговора будем работать в этом направлении. Это желание доверителя — я буду осуществлять все юридически значимые действия»,— сказал он.

15 августа Ксения Карелина была признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Вину она признала. По данным следствия, осужденная, проживая в США, после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года собирала деньги на нужды одного из украинских фондов.

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...