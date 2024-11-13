Адвокат Ксении Карелиной заявил, что ее обменяют в феврале 2025 года

Гражданку России и США Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии и 300 тыс. руб. штрафа за госизмену, обменяют в феврале следующего года. Об этом заявил ее адвокат Михаил Мушаилов в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«Ну что ж. Теперь я могу это говорить. Ксению обменяют в феврале 2025 года»,— написал он.

«Ъ-Урал» не удалось оперативно получить комментарий господина Мушаилова.

Напомним, ранее он говорил, что будет добиваться обмена своей доверительницы и ее возвращения на территорию США. «После приговора будем работать в этом направлении. Это желание доверителя — я буду осуществлять все юридически значимые действия»,— сказал он.

15 августа Ксения Карелина была признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Вину она признала. По данным следствия, осужденная, проживая в США, после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года собирала деньги на нужды одного из украинских фондов.

Виталий Красиков