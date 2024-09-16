Жертва иностранного происхождения

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми годам строгого режима Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта Уральского Федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили. По версии следствия, между молодыми людьми разгорелся словесный конфликт, который перерос в драку с летальным исходом. Причиной ссоры стало то, что Франсуа послал воздушный поцелуй подруге Данила Фомина. За дракой наблюдали сотрудники ДПС, но никаких мер для предотвращения убийства не приняли, уголовное дело в отношении них так и не было передано в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора Даниилу Фомину

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вынесение приговора Даниилу Фомину

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент, который лег в основу судебных разбирательств, произошел ранним утром 18 августа 2023 года на улице Малышева в Екатеринбурге около Burger King. По версии следствия, в тот день между Данилом Фоминым и аспирантом УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили разгорелся словесный конфликт на фоне того, что иностранец послал подруге подсудимого воздушный поцелуй. После этого словесная перепалка переросла в драку, в которой Данил Фомин в состоянии алкогольного опьянения использовал нож.

Следствие установило, что во время драки Данил Фомин ударил аспиранта ножом в левую часть груди и попал в жизненно важные органы. От полученных ран Франсуа Нджелассили скончался в больнице.

Франсуа Нджелассили освоил программы бакалавриата и магистратуры Института экономики и управления УрФУ, обучался на третьем курсе аспирантуры кафедры экономики и природопользования. В 2019 году аспирант получил звание «Иностранный студент года» УрФУ за разработку предложения по интернационализации национальных валют стран Африки.

Правоохранители быстро установили убийцу и задержали Данила Фомина на следующий день после совершения преступления. Судебное следствие по его уголовному делу длилось в течение девяти месяцев. «Следствием СКР в ходе расследования осуществлен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, допросы ряда свидетелей и обвиняемого. Проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и ряд других судебных экспертиз»,— сообщили в Следственном управлении (СУ) СКР по Свердловской области.

В понедельник, 16 сентября, Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Данила Фомина к восьми годам колонии строгого режима по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он не признал. На оглашение приговора прибыли его друзья и родители, они пообещали ему, что «все будет хорошо». От общения с прессой они отказались и заявили, что журналисты «своего загнали в тюрьму». В ходе прений гособвинение просило назначить Данилу Фомину наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Адвокат Данила Фомина Светлана Шин отметила, что с приговором не согласна и планирует его обжаловать. «Мы полагаем, что не были установлены истинные причины смерти Франсуа Нджелассили. В деле есть нестыковки, и они не были устранены судом первой инстанции, на что мы попытаемся обратить внимание в апелляционной инстанции»,— рассказала госпожа Шин.

По ее словам, «никакой ссоры не было», и Данил Фомин «случайно попал по выпившему Франсуа Нджелассили».

Адвокат иностранного студента Алексей Екимов сообщил, что решение об обжаловании приговора будет принято, после того как он обсудит этот вопрос с семьей потерпевшего. «Сторона защиты Данила Фомина в ходе следствия наставила на том, что это было либо убийство из необходимой обороны, либо неосторожное причинение смерти, суд с этой позицией не согласился»,— подчеркнул адвокат.

Спустя несколько месяцев после убийства разразился скандал после публикации в интернете видеозаписи разговора двух сотрудников ДПС, которые наблюдали момент убийства Франсуа Нджелассили, но ничего не сделали, чтобы предотвратить трагедию. На видео один из инспекторов предложил коллеге разогнать драку, однако тот выступил против.

«Не наши проблемы. Там один на один, а не толпа на толпу»,— аргументировал он.

Инспекторы наблюдали за дракой, обсуждали реакцию прохожих и шутили. Очевидцы инцидента, увидев полицейских, махали им и звали на помощь. Один из инспекторов решил все-таки подъехать. «Жалоба поступит, нас накажут опять»,— убедил он коллегу. Когда инспекторы подъехали, очевидец драки попросил их вызвать скорую помощь.

«А что там случилось? Вы что, не можете позвонить ноль три, что ли? Ну так звоните, в чем проблема»,— скомандовал сотрудник ДПС и вышел из салона.

Вскоре инспекторы, которые проигнорировали убийство аспиранта, были уволены из МВД «по отрицательным мотивам». В отношении них было возбуждено дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По словам адвоката Алексея Екимова, несмотря на то что в отношении полицейских было возбуждено уголовное дело, материалы дела в суд так и не были переданы, о дальнейшей судьбе правоохранителей не сообщалось.

Мария Шараева, Екатеринбург