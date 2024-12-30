Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Yeni Safak: курды просят США не выводить войска из Сирии

Представители запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) при посредничестве Израиля пытаются убедить США не выводить войска из Сирии. Об этом написала турецкая газета Yeni Safak. Издание отметило, что РПК «в панике и тревоге» из-за возможности вывода американских подразделений из арабской республики.

«Если Израиль предоставит международную поддержку и убедит США продолжить коалицию в Сирии, это станет историческим поворотным моментом»,— сказано в материале. В середине декабря курдская коалиция «Силы демократической Сирии» предложила образовать под эгидой США демилитаризованную зону в районе Кобани на сирийско-турецкой границе.

Курды контролируют около 25% территории Сирии, включая большую часть провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восток Дейр-эз-Зора, где расположены нефтяные месторождения. С 2015 года там было развернуто не менее девяти американских военных баз. Так, США в 2019 году без санкции легитимных на тот момент властей Сирии построили две базы в районе нефтяных месторождений на северо-востоке страны.

Подробнее о ситуации в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...