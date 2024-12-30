Yeni Safak: курды просят США не выводить войска из Сирии

Представители запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) при посредничестве Израиля пытаются убедить США не выводить войска из Сирии. Об этом написала турецкая газета Yeni Safak. Издание отметило, что РПК «в панике и тревоге» из-за возможности вывода американских подразделений из арабской республики.

«Если Израиль предоставит международную поддержку и убедит США продолжить коалицию в Сирии, это станет историческим поворотным моментом»,— сказано в материале. В середине декабря курдская коалиция «Силы демократической Сирии» предложила образовать под эгидой США демилитаризованную зону в районе Кобани на сирийско-турецкой границе.

Курды контролируют около 25% территории Сирии, включая большую часть провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восток Дейр-эз-Зора, где расположены нефтяные месторождения. С 2015 года там было развернуто не менее девяти американских военных баз. Так, США в 2019 году без санкции легитимных на тот момент властей Сирии построили две базы в районе нефтяных месторождений на северо-востоке страны.

Подробнее о ситуации в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».