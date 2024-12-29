Столкновение с птицами могло стать причиной крушения самолета в Южной Корее

Причиной крушения самолета Boeing 737–800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее предположительно стала техническая неисправность, возникшая из-за столкновения со стаей птиц, сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на мнения экспертов. Аналитики предполагают, что у воздушного суда вышли из строя двигатели или отказали тормоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Директор Центра летной подготовки Университета Хансо Ким Кю-ван предположил, что основная проблема была в гидравлической системе. «Если птицы залетят в двигатель, это может повредить его и повлиять на гидравлическую систему, подключенную к нему. Гидравлическая система поднимает и опускает шасси во время взлета и посадки, и эта деталь могла быть повреждена»,— предположил ученый.

В то же время ряд экспертов сочли, что второй двигатель смог бы привести в действие шасси, если бы первый двигатель вышел из строя. Профессор университета Инха Чой Ки Ён отметил, что у самолета не были выдвинуты шасси и он разбился практически без потери скорости. По его мнению, у лайнера отказали оба двигателя, а также могли быть другие проблемы.

Самолет Jeju Air разбился при посадке в Муане сегодня, 29 декабря, утром. На судне находился 181 человек, включая членов экипажа. Погибли 179 человек, выжили 2 бортпроводника, находившихся в хвостовой части самолета. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв, в стране объявили семидневный траур.