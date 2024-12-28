Главные новости за 27 декабря. Кубань, Крым, Адыгея
Власти Кубани предложили создать аналог «дальневосточной концессии» в Приазовье. Инициативу направили в федеральный центр.
Кормовую часть «Волгонефть-239» закольцевали бонами. Общая протяженность заграждения — 250 метров.
Также в Анапе заработала временная площадка для хранения загрязненного мазутом грунта. Объект создали на площади 2,8 га.
В Кремле заявили о неизбежности негативных последствий после ЧС в Черном море. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация является критической.
В Крыму ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов.
Поезда в Краснодар и Адлер задержали из-за повреждения ж/д путей под Воронежем обломками БПЛА. Всего было задержано 12 пассажирских составов.
Глава Кубани заявил, что летний курортный сезон 2025 года не сорвется из-за разлива мазута.
На развитие садоводства Кубани в 2024 году направили более 1 млрд рублей.
В Краснодаре на Новый год запустят пять маршрутов городского транспорта.