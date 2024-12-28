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Главные новости за 27 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Кубани предложили создать аналог «дальневосточной концессии» в Приазовье. Инициативу направили в федеральный центр.

Кормовую часть «Волгонефть-239» закольцевали бонами. Общая протяженность заграждения — 250 метров.

Также в Анапе заработала временная площадка для хранения загрязненного мазутом грунта. Объект создали на площади 2,8 га.

В Кремле заявили о неизбежности негативных последствий после ЧС в Черном море. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация является критической.

В Крыму ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов.

Поезда в Краснодар и Адлер задержали из-за повреждения ж/д путей под Воронежем обломками БПЛА. Всего было задержано 12 пассажирских составов.

Глава Кубани заявил, что летний курортный сезон 2025 года не сорвется из-за разлива мазута.

На развитие садоводства Кубани в 2024 году направили более 1 млрд рублей.

В Краснодаре на Новый год запустят пять маршрутов городского транспорта.

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