В Кремле заявили о неизбежности негативных последствий после ЧС в Черном море

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал катастрофу с разливом мазута в Черном море. Он назвал ситуацию критической, а негативные последствия для экологии — неизбежными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Это требует сейчас максимума энергичных усилий со стороны целого ведомства»,— заявил господин Песков.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. Из них вылилось не менее 40% мазута, который к утру 17 декабря вынесло на берег Краснодарского края. С 26 декабря в регионе ввели федеральный режим ЧС.

Глава МЧС Александр Куренков ранее осмотрел места на Кубани, пострадавшие от выброса нефтепродуктов. На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 28 декабря он назвал ситуацию с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе особенной и заявил, что она требует оперативного решения.

Татьяна Ручкина