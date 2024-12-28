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Оперштаб Кубани: кормовую часть «Волгонефть-239» закольцевали бонами

В районе поселка Тамань, где танкер «Волгонефть-239» выброшен на мель, установлено заграждение из бонов длиной 250 метров. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

По данным на утро 28 декабря, в акватории Керченского пролива собрано более 25 тонн нефтеводяной смеси. Береговая зона и водная поверхность обследованы на площади свыше 380 квадратных километров.

Накануне в Краснодарский край прибыли эксперты Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» с установкой, предназначенной для откачки нефтепродуктов из затонувших судов.

Наталья Решетняк

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