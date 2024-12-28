На развитие садоводства Кубани в 2024 году направили более 1 млрд рублей

На поддержку садоводства в Краснодарском крае в 2024 году направили свыше 1 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Одной из ключевых мер стала краевая программа «Малый сад». В рамках проекта фермеры получили гранты на закладку новых садов. Всего на дотации выделили 97,5 млн руб.

Средства распределили между 20 хозяйствами из 13 муниципалитетов Кубани. Программа действует с 2017 года по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева и компенсирует до 80% затрат на создание садов интенсивного типа и приобретение техники.

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что в 2024 году регион достиг рекордного результата, собрав 660 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Этот объем составляет треть всего урожая фруктов и ягод в России, а также 70% от показателей Южного федерального округа (ЮФО).

Нурий Бзасежев