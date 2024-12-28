Власти Кубани просят создать аналог «дальневосточной концессии» для Приазовья

Власти Краснодарского края предложили создать механизм государственной поддержки для реализации инфраструктурных проектов в Приазовье. Инициатива направлена в федеральный центр, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра экономики края Алексея Юртаева.

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«Нам предстоит большая работа по снятию существующих инфраструктурных ограничений территории. Мы обратились в федерацию с просьбой рассмотреть вопрос о распространении действия механизмов господдержки проектов по развитию транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры центров экономического роста на регионы Приазовья», — сообщил министр экономики края Алексей Юртаев.

Предложенный механизм планируют создать по аналогии с «дальневосточной концессией», запущенной Минвостокразвития в 2021 году. Этот проект предусматривает возмещение затрат на реализацию инфраструктурных инвестпроектов в течение 15 лет.

В ноябре 2024 года власти Кубани утвердили стратегию социально-экономического развития Азовского побережья до 2030 года. Она охватывает сразу пять районов края: Ейский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский, Щербиновский и Славянский. Они составляют 13,5% всей площади Краснодарского края, в этих районах живут около 500 тыс. человек. Инвестиционный портфель «Кубанского Приазовья» оценивается в 700 млрд руб.. Часть проектов уже реализуется.

Наталья Решетняк