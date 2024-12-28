В Крыму ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

В Крыму из-за разлива нефтепродуктов в Черном море после крушения танкеров введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом говорится в указе главы республики, опубликованном на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В связи с ситуацией, сложившейся в результате крушения двух танкеров Волгонефть 212 и Волгонефть 239 в Керченском проливе 15 декабря 2024 года с разгерметизацией танков и разливом нефтепродуктов в акваторию Черного моря, постановляю: отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь Республики Крым и Ленинский район Республики Крым, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера»,— сказано в документе.

Согласно указу, в Крыму должны определить зоны ЧС в пределах муниципальных образований. Ввести для органов управления и сил режим работы «чрезвычайная ситуация» с 27 декабря 2024 года. Руководителем ликвидации техногенной ЧС назначен председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Алина Зорина