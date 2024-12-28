Пять маршрутов городского транспорта запустят в Краснодаре на Новый год

В Краснодаре в ночь с 31 декабря на 1 января запустят общественный транспорт. Жители города и туристы смогут воспользоваться трамваями, автобусами и троллейбусами после 23:00, сообщает пресс-служба мэрии.

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На линию выйдут пять маршрутов. С 1 января транспорт возобновит работу с 6:00.

В период новогодних каникул муниципальный и коммерческий транспорт будет следовать по расписанию выходного дня. Трамваи будут отправляться от Западного депо и улиц Декабристов, Красной и Димитрова до 01:35.

Троллейбусы проследуют от автовокзала «Южный» через улицу Благоева и Центральный колхозный рынок до троллейбусного депо №1 и Бальнеолечебницы. Последний рейс начнется в 01:05.

Автобус маршрута №2Е будет курсировать между троллейбусным депо №1, Центральным колхозным рынком и железнодорожным вокзалом Краснодар-1 до 01:25.

Подробную информацию о движении транспорта можно получить по телефону: 8(861) 262-51-15.

Нурий Бзасежев