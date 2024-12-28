Тролли разобрали патенты

Перед новым годом предприимчивые россияне стали чаще зарабатывать на товарных знаках они оформляют право на популярные фразы, а потом судятся с бизнесом. Об этом “Ъ FM” рассказали юристы. Всплеск таких споров особенно заметен в предпраздничный период, когда многие ритейлеры запускают рекламные интеграции. Нередко оказывается, что на первый взгляд общеупотребимое словосочетание, например, «для блеску глаз», когда речь идет об алкоголе, уже оформлено как торговая марка. Ее владелец, заметив факт использования слогана, обращается в суд: и может требовать от нескольких сотен тысяч рублей до миллионов. При этом по закону обладатель бренда имеет право не использовать его первые три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В профессиональном жаргоне даже появился специальный термин «патентные тролли». После ухода зарубежных компаний из России, они заметно нарастили активность, рассказывает юрист практики интеллектуальной собственности CLS Виктор Калужский: «Этот трехлетний срок подходит к своему завершению, и уже есть прецеденты. Например, к компании Warner Bros. недавно был предъявлен иск по поводу прекращения товарного знака в России по неиспользованию. Есть несколько способов, как эту компенсацию можно рассчитать. Самый часто используемый: в твердой сумме, размер который определяет суд, можно заявить от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. за каждое нарушение.

Более опасный — рассчитать за товар. Например, было продано 100 бокалов. Каждый стоил 1 тыс. руб. Тогда можно взыскать компенсацию в размере двойной стоимости такого контрафактного товара, то есть 200 тыс. руб. Один из последних кейсов связан с продажей товаров на маркетплейсах: крупная компания зарегистрировала ряд товарных знаков для себя, например "Ведьмы не стареют", такие фразы, которые активно используются разными продавцами. Роспатент проверяет, насколько такая фраза известна, но чаще всего, если там каких-то прямо активных следов ее употребления нет, то Роспатент говорит, что все здесь оригинально, поэтому такое зарегистрировать можно. Некоторые компании решают зарегистрировать товарный знак и такие думают, мол, мы вот займемся этим после праздников, а все системы Роспатента, они работают на праздниках. Поэтому кто-то может подать заявку 1 января, опередить всех конкурентов и получить товарный знак».

Пик судебных споров за товарные знаки в России пришелся на 2000-е годы, с тех пор, благодаря повышению пошлин за оформление торговых марок, ситуация несколько выправилась , отмечает управляющий партнер компании Patentus Дмитрий Марканов. В то же время участники рынка адаптировались к новым реалиям, а чтобы отбить затраты, выбирают в качестве жертв особенно крупных игроков: «Тролли не просто регистрируют знак или находят ранее сходный и его выкупают, они действительно создают иллюзию использования этого обозначения. Начинает рассматриваться дело по неиспользованию, в процессе появляются какие-то фотографии, один чек или один лицензионный договор. И суд, к сожалению, не рассматривает вот эти случаи как номинальное, фиктивное использование. Очень сложно отбиться от такой атаки, и довольно часто компании просто платят деньги, выкупают товарный знак ранний, сходный.

Почему не удается решить эту проблему? Первое связано с тем, что бизнес, особенно средний и маленький, неосмотрителен. Они ведут бизнес годами, не регистрируя свои товарные знаки. Проблема номер два: бизнес регистрирует свои товарные знаки, но на стадии экспертизы невнимательно смотрят имеющиеся в реестре ранее зарегистрированные сходные товарные знаки. Может быть, даже зная о них, получают решение о регистрации, радуются, что эксперт Роспатента не заметил. И третья проблема — это сложность применения статьи 10-й даже к отъявленным троллям. К сожалению, суд по интеллектуальным правам формально подходит к рассмотрению таких дел, и, зная, что лицо зарегистрировало уже больше сотни товарных знаков, предъявило в этом году более сотни претензий к разным предпринимателям, говорит: "Каждое дело мы рассматриваем отдельно. И если даже по какому-то делу мы установили, что конкретное лицо действовало как патентный тролль, это не значит, что по 10 следующим делам оно действует аналогично"».

В прошлом году депутаты предлагали узаконить совместное владение товарными знаками двумя или более лицами. Предполагалось, что обе стороны должны согласиться делить между собой одну марку. Производители тогда возражали, что от внедрения такой нормы выиграют распространители контрафакта.

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Елизавета Скобцова