«Шмак» стремится к «Смаку»

Компания «Шмак» планирует отобрать у Андрея Макаревича (признан иноагентом) бренд «Смак». Андрей Шмаков шеф-повар московского ресторана Savva пытается через суд досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Смак». Он принадлежит компании лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, музыкант внесен Минюстом в реестр иноагентов. Продюсерская фирма «Самый смак» выпускала кулинарную программу «Смак» около 30 лет. Гостями передачи были известные актеры, спортсмены и телеведущие, которые сами готовили любимые блюда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первым гостем программы стал Александр Абдулов, а последний выпуск в 2005 году был снят в формате шоу сразу с пятью героями: Олегом Газмановым, Дмитрием Харатьяном, Львом Лещенко, Валдисом Пельшем и Александром Абдуловым. Позже проект перезапустят, но уже с другим ведущим — Иваном Ургантом.

Андрей Шмаков, который сейчас претендует на «Смак», является совладельцем компании «Шмак». По данным СПАРК, она зарегистрирована с 2022 года и занимается ресторанным бизнесом, а также услугами по доставке продуктов питания. Товарный знак «Смак» понадобился ресторатору, чтобы заниматься приготовлением еды, ее доставкой и обучением поваров, уточняет РБК. Такие классы указаны в заявке в Роспатент.

Поскольку Андрей Макаревич (признан иностранным агентом) и его продюсерская компания «Самый смак» давно не используют свой знаменитый бренд, заполучить его может любой желающий, пояснила адвокат, патентный поверенный адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры» Вероника Попеленская: «Они воспользовались довольно популярной стандартной законодательной возможностью аннулировать более ранний знак, если он не используется.

90% из 100%, что им Роспатентом будет вынесен предварительный отказ, они в курсе этого и подали в суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении товарного знака "Смак". Согласно Гражданскому кодексу, если в течение трех лет знак не используется, то любое заинтересованное лицо вправе его прекратить. Телепередача "Смак" прекратила свое существование в 2018 году, знак не используется, почему и нет.

Правообладатель должен изъявить свою позицию: используют они или не используют знак, согласны ли они с поданным исковым заявлением, собираются ли они бороться.

Если вдруг им знаки еще важны, но они их не используют, единственное, что они могут: защищаться, доказывая, что лицо, обратившееся в суд, не заинтересовано, что у него нет реального намерения, или что у него какой-то злой умысел, что в его действиях есть недобросовестность».

Шоу Макаревича (признан иностранным агентом) на «Первом канале» закрылось больше пяти лет назад, потом музыкант снимал похожие программы и выкладывал на YouTube. С началом спецоперации проект приостановили. Тем не менее название «Смак» россияне все еще помнят и ассоциируют с музыкой, юмором и кулинарией, полагает креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман.

Эксперт даже советует будущим владельцам расширить линейку использования «Смака»: «Нельзя однозначно ассоциировать этот бренд с Иваном Ургантом, Андреем Макаревичем (признан в РФ иноагентом), потому что образ музыканта и его личные качества — это, как мне кажется, разные вещи. "Смак" ассоциируется еще с удачным проектом, так или иначе, кулинарным, поэтому это название очень способствует созданию зонтичного бренда.

Например, это могут быть магазины, которые будут продавать целый ассортимент продукции. Это могут быть разные продукты в разных категориях. Это все вполне логично умещается в это название. Оно короткое, яркое и на латинице, и на русском понятное. Тень иноагентства на бренд вряд ли должна каким-то образом влиять».

Претенденту на бред «Смак» Андрею Шмакову принадлежат несколько гастрономических баров в Таллине. В беседе с “Ъ FM” комментировать ситуацию вокруг «Смак» он не стал.

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Светлана Белова