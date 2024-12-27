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Коммерсантъ FM
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Премьер Словакии Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину

Прекращение транзита российского газа через Украину нанесет миллиардный ущерб ЕС и Словацкой республике, заявил премьер Роберт Фицо. Он не исключил, что Братислава в ответ перестанет поставлять электроэнергию на Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«После первых январских дней мы проанализируем ситуацию и возможности ответных мер против Украины. При необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается во время отключений сети»,— сказал господин Фицо в видеообращении (цитата по TASR).

Роберт Фицо призвал начать мирные переговоры между Россией и Украиной, а также заявил, что стороны могут рассчитывать на гостеприимство Словакии в этом вопросе.

31 декабря заканчивается договор о транзите газа через Украину. Президент Владимир Путин говорил, что соглашение о транзите не удастся продлить до конца года. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял об отказе Киева от поставок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Роберт Фицо решил обозначиться».

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