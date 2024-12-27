Главные новости за 27 декабря. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов
Главу «Россети Центр» Игоря Маковского отправили в отставку.
Три мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области.
Воронежские власти могут отказаться от проекта «Синары» по концессии электротранспорта.
Замглавы тамбовской корпорации «Росхимзащита» получил условный срок.
Глава курской корпорации развития не смог отменить свое заключение в СИЗО.
«Еврологистик» потребовал 558,8 млн руб. с белгородского регоператора ТКО.
Губернатор не исключил прихода новых игроков на рынок пассажирских перевозок в Воронеже.
В Орле экс-полицейского осудили за аферу с активами АО «Щелково агрохим».
Приостановлено производство по иску к воронежскому «Главмяспрому» на 304 млн руб.
Правительство выделит 1,5 млрд руб. на подготовку к строительству обхода Орла.