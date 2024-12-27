Главные новости за 27 декабря. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

Главу «Россети Центр» Игоря Маковского отправили в отставку.

Три мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области.

Воронежские власти могут отказаться от проекта «Синары» по концессии электротранспорта.

Замглавы тамбовской корпорации «Росхимзащита» получил условный срок.

Глава курской корпорации развития не смог отменить свое заключение в СИЗО.

«Еврологистик» потребовал 558,8 млн руб. с белгородского регоператора ТКО.

Губернатор не исключил прихода новых игроков на рынок пассажирских перевозок в Воронеже.

В Орле экс-полицейского осудили за аферу с активами АО «Щелково агрохим».

Приостановлено производство по иску к воронежскому «Главмяспрому» на 304 млн руб.

Правительство выделит 1,5 млрд руб. на подготовку к строительству обхода Орла.