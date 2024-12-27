Глава курской корпорации развития не смог отменить свое заключение в СИЗО

Курский областной суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина на избрание его клиенту меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановление Ленинского райсуда облцентра вступило в законную силу. Фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) проведет в СИЗО как минимум два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным облпрокуратуры, фигурант поручил своему бывшему заместителю Игорю Грабину заключить договор и оплатить коммерческой организации работы по возведению фортификационных сооружений в курском приграничье, несмотря на то, что они уже были выполнены другим подрядчиком и оплачены. Его действия могли привести к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 173 млн руб.

На этой неделе во время совещания облправительства врио губернатора Александр Хинштейн поручил изучить деятельность корпорации и сменить ее гендиректора, пояснив, что Владимир Лукин как минимум не сможет подписывать необходимые документы в СИЗО.

В начале декабря господин Грабин также был отправлен в СИЗО на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. Его адвокат обжаловал меру пресечения, но суд оставил его требования без удовлетворения.

В октябре курские полицейские провели обыски по уголовному делу о мошенничестве и легализации преступного дохода (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве оборонных объектов, которые не остановили вооруженные силы Украины во время вторжения в регион. Обыски прошли в компании, выступавшей одним из подрядчиков возведения первой линии обороны и аффилированной с депутатом Курской облдумы Максимом Васильевым.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева