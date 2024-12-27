Правительство выделит 1,5 млрд рублей на подготовку к строительству обхода Орла

На подготовку территории к строительству участка трассы М-2 «Крым» в обход Орла из федерального бюджета направят 1,5 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Транспортный обход длиной около 16 км пройдет через Орловский и Урицкий районы области, соединив федеральные трассы М-2 «Крым» и Р-120 Орел — Брянск — Смоленск. Это позволит перенаправить транзитный поток в направлениях Белоруссия — Казахстан и Брянск — Ростов — Сочи.

Строительство четырехполосной дороги, включая мосты через реку Цон и ручей Норов, путепроводы и развязки, планируется начать в 2025 году и завершить к 2028 году. В феврале главгосэкспертиза России утвердила проектно-сметную документацию на эти работы.

В ноябре московский «Автобан» получил контракт на реконструкцию участка федеральной трассы М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной до автомобильной дороги Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Белоруссия на участке обхода Орла. Компания обошла одного участника конкурса, не став снижать начальную цену подряда в 15,5 млрд руб.

Егор Якимов