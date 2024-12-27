Три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, в результате пострадали три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Село Борисовка Волоконовского района попало под удар ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе, один из которых сдетонировал о легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина. Их доставляют в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено. Второй беспилотник сдетонировал в административном здании — разрушения получили вход и фасад объекта, также выбиты окна.

В селе Муром Шебекинском округа беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего мирный житель получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, предплечья и ноги. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, откуда его решили перевести в областную клиническую больницу. Его машина сгорела. Помимо этого, в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона в частном домовладении были выбиты окна, посечены фасад и ограждение.

ВСУ обстреляли еще два населенных пункта в двух муниципалитетах Белгородской области. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В селе Малиновка Белгородского района в результате попадания боеприпаса повреждены кровля и окна частного дома. В селе Грузское Борисовского района беспилотник атаковал автобус, припаркованный на территории сельхозпредприятия.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева