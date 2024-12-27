Губернатор не исключил прихода новых игроков на рынок пассажирских перевозок в Воронеже

На рынок пассажирских перевозок Воронежа могут выйти иногородние игроки. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области

Он отметил, в конце 2025 года закончатся пятилетние контракты с перевозчиками, и власти готовы этот момент использовать для ужесточения требований. «Ориентироваться будем на наших, убеждать, что с нашими требованиями нужно соглашаться, но если не захотят, будем искать новых партнеров»,— пригрозил губернатор.

Также он пояснил, что только вливанием денег не решить проблему нехватки автобусов в вечернее время, на что постоянно жалуются воронежцы: «Если проблема вечернего времени решается только добавлением денег, с 1 января я найду деньги, но Петрин (мэр Воронежа Сергей — «Ъ-Черноземье») тогда мне отчитается за каждую копейку и за каждый негативный пост в соцсетях. Но доля муниципального "Воронежпассажиртранса" в перевозках около 30%, остальное частники, и больше всего грешат они. Они даже не выходят на линию, а для этого нужен просто контроль».

«Весь этот плач Ярославны, что нет денег на это, тогда разложите полностью тариф и куда вы деваете деньги. В этом году на 20% повысили плату за проезду. Говорят про зарплаты для водителей. Если весь тариф мы проиндексировали на 20%, а в нем 60% зарплата, то она должна вырасти на 30 с лишним процентов. Увеличили?»,— обратился к перевозчикам Александр Гусев.

Он анонсировал усиление контроля со стороны ответственных учреждений на предпраздничные дни, «чтобы чуть-чуть взбодрить всех».

Также власти могут изменить схему закупки нового подвижного состава, рассказал губернатор. «За последние три года мы получили более 2 млрд руб. федеральных средств на обновление транспорта. Сейчас поступления ниже, поэтому будем закупать транспорт по лизинговыми схемам, деньги на платежи в бюджете есть, а схема достаточно комфортная. Сумеем сами закупить для нашего предприятия и немножко подтолкнуть частных перевозчиков, хотя некоторые уже пользуются»,— пояснил Александр Гусев.

Почему воронежские перевозчики постоянно просят увеличить тарифы на их работу — в материале «Ъ-Черноземье» «Проезду поднимают экономику».

Александр Прытков