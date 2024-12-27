Замглавы тамбовской корпорации «Росхимзащита» получил условный срок

Объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области сообщила о вынесении приговора заместителю генерального директора АО «Корпорация "Росхимзащита"» Сергею Гвоздеву. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В суде установлено, что Гвоздев через аффилированные компании реализовал продукцию корпорации по цене ниже производственной стоимости. В итоге «Росхимзащите» был нанесен ущерб в 6,88 млн руб.

Уголовное дело против Сергея Гвоздева тамбовское управление МВД возбудило в начале этого года. В мае его задержали и поместили под стражу. На тот момент топ-менеджеру «Росхимзащиты» вменялось мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Материалы рассматривались в суде с осени этого года. Приговор в законную силу не вступил.

Корпорация «Росхимзащита» (входит в «Ростех») производит средства индивидуальной и коллективной защиты и химические продукты. Головная структура была создана на базе Тамбовского научно-исследовательского химического института, учрежденного в 1958 году. В состав корпорации входят пять научно-исследовательских институтов, две проектно-конструкторских организации и четыре завода.

Владимир Зоркий