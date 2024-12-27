В Орле экс-полицейского осудили за аферу с активами АО «Щелково агрохим»

Советский райсуд Орла признал бывшего начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции отдела МВД «Орловский» Сергея Кончакова виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), покушении на такое преступление (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как рассказали в региональном СКР, ему назначили девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 4 млн руб.

Как установил суд, с апреля по сентябрь 2022 года полицейский узнал, что группа лиц по предварительному сговору похитила 16 объектов недвижимости и права долгосрочной аренды участка у АО «Щелково агрохим». За взятку в 6,2 млн руб. фигурант склонял представителя компании заключить с участником хищения договор аренды недвижимости предприятия и отозвать из суда заявление о признании сделки по их приобретению ничтожной. Так правоохранитель пытался придать законность действиям похитителя и освободить его от уголовной ответственности.

Также, как установил суд, в августе 2023 года фигурант получил от директора садового товарищества Орловского округа взятку в 400 руб. за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения средств.

В 2019 году активы банкротящегося госпредприятия в поселке Доброе, в том числе 16 производственных объектов и право аренды 2 тыс. га земель, на торгах выкупил индивидуальный предприниматель (ИП) Сергей Трубчанинов за 23,3 млн руб. «Щелково агрохим» по адресу активов зарегистрировало фирму ООО ОПХ «Орловское» (ныне — ООО НПО «Бетагран семена»), которая получила недвижимость от ИП. Новую компанию возглавил экс-глава ФГУП Магамед Чадаев. На базе хозяйства «Щелково агрохим» создало центр селекции и семеноводства с семенным заводом мощностью более 20 тыс. т озимой пшеницы, сои и других культур в год.

В начале 2022 года, как установил суд, с помощью подложных документов о мнимом наличии задолженности ООО НПО «Бетагран семена» перед Сергеем Трубчаниновым (по оплате стоимости права аренды участка и объектов недвижимости) имущественный комплекс вернулся в собственность предпринимателя, а после был отчужден Леониду Шуруеву. Ущерб от действий фигурантов следствие оценило в 329 млн руб.

В мае 2024 года Магомеда Чадаева, Сергея Трубчанинова и Леонида Шуруева признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Первому из них назначили четыре года и три месяца лишения свободы, остальным — по четыре года. Они обжаловали приговор, но Орловский облсуд оставил его в силе.

Как «Щелково агрохим» возвращало утраченный актив — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова