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Приостановлено производство по иску к воронежскому «Главмяспрому» на 304 млн

Арбитражный суд Воронежской области приостановил производство по иску петербургского ООО «Прайм» о взыскании 304,4 млн руб. задолженности с местного ООО «Главмяспром». Его планируется возобновить после принятия решения по делу о банкротстве «Главмяспрома», инициированному архангельским АО «Архбум». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Суд принял заявление «Прайма» о взыскании задолженности с мясокомбината в августе. В октябре в качестве третьих лиц были привлечены временный управляющий «Главмяспрома» Алексей Окулов и воронежское ООО «Агроэко-Переработка» (входит в ГК «Агроэко» Владимира Маслова).

В феврале прошлого года «Прайм» взыскал с «Главмяспрома» 2,3 млн руб. Изначально истцом выступало АО «ТНС энерго Воронеж», заявившее о задолженности за электроэнергию, однако впоследствии право требования было уступлено торговцу морепродуктами.

АО «Архбум» с производством в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем обратилось с иском о банкротстве «Главмяспрома» в начале 2023 года. В мае заявитель был заменен на ООО «Агроэко-Переработка».

В июне 2023-го суд ввел в «Главмяспроме» процедуру наблюдения на шесть месяцев, временным управляющим был утвержден Алексей Окулов. Также в третью очередь удовлетворения были включены требования «Агроэко-Переработка» на 917,8 тыс. руб. По данным на 10 декабря, всего учтены требования кредиторов на 145,8 млн руб., в том числе 136,1 млн руб. долга мясокомбината перед «Праймом». Также в суд поступили, но еще не рассмотрены ходатайства о включении в реестр требований 372,6 млн руб., в том числе 253,9 млн руб. от торговца морепродуктами, 144,1 млн от структуры «Агроэко» и 7,3 млн от ФНС.

25 декабря господин Окулов ходатайствовал о признании должника банкротом. Его требование еще не рассмотрено. Ближайшее заседание назначено на 17 января.

Алина Морозова

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