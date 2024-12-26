Пушилин: разминирование аэропорта в Донецке начнут в 2025 году

Власти Донецкой народной республики (ДНР) в 2025 году организуют обследование аэропорта в Донецке для последующего восстановления, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин. Донецкий аэропорт им. Прокофьева приостановил работу с мая 2014 года. В результате боевых действий в 2014—2015 годах аэропорт был разрушен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вчера, 25 декабря, господин Пушилин вместе с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным объехали поселок Октябрьский, а также осмотрели аэропорт. Власти ДНР согласовали список первоочередных объектов восстановления в Куйбышевском и Киевском районах, которые значительно пострадали от обстрелов с 2014 года. Готовится общий план работ, добавил глава ДНР.

В марте российские военнослужащие приступили к разминированию Авдеевки, северного пригорода Донецка. Также власти ДНР обсуждают восстановление Угледара, но это будет возможно только после разминирования, говорил Денис Пушилин. Угледар находится примерно в 50 км от Донецка по прямой, перешел под контроль российской армии 3 октября.