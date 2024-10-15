Пушилин: плана восстановления Угледара пока нет

Угледар в Донецкой народной республике точно собираются восстановить, но сейчас это невозможно из-за обстрелов ВСУ, сказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, после разминирования город оценят специалисты, и после этого можно будет говорить о сроках восстановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Пушилин уточнил, что нужно «отодвинуть противника от населенного пункта», чтобы снизить количество обстрелов и обезопасить город. «Пока предметного планирования по восстановлению данного населенного пункта нет. Что восстанавливать будем, это однозначно, а что касается детализированного плана — пока преждевременно»,— сказал глава ДНР в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, украинские военные сейчас «выдавлены» из города, но все еще остаются в лесополосах рядом с ним.

Угледар расположен примерно в 50 км от Донецка по прямой. Бои за город велись с конца 2022 года. 3 октября 2024-го Минобороны России сообщило, что Угледар был взят под контроль. В тот же день господин Пушилин сказал, что в городе находится более 100 мирных жителей. Минобороны сообщало, что пока нет возможности их эвакуировать, российские военные привозят продукты и воду тем, кто «прячется в подвалах».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер