Амбарную книгу — всем уровням власти

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Коммерсантъ FM
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Учет имущества регионов и муниципалитетов предложено унифицировать

Сенаторы предложили унифицировать процессы управления госимуществом в регионах и муниципалитетах: местные власти обяжут использовать «Единую систему управления государственным и муниципальным имуществом». В правительстве поясняют, что речь идет о создаваемой Единой цифровой платформе для контроля всех решений в отношении госимущества. Сейчас его учет организован только у трети публичных собственников в 180 информсистемах. Неполнота и разрозненность данных препятствуют вовлечению имущества в оборот, принятию эффективных решений, в том числе при выделении дотаций бюджетам регионов.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об унификации и цифровизации процессов управления имуществом в регионах и муниципалитетах. Речь идет в том числе о «неразграниченном» имуществе — в его отношении не определена принадлежность к федеральной, региональной или муниципальной собственности. Поскольку тема затрагивает полномочия субъектов РФ и муниципалитетов, поправки вносятся в законы «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и «Об общих принципах местного самоуправления в РФ».

Они обяжут регионы и муниципалитеты использовать при распоряжении своими активами федеральную «Единую систему управления государственным и муниципальным имуществом». Сейчас учет имущества у многих госорганов в регионах и муниципалитетах отсутствует. Он есть лишь у трети публичных собственников и организован в 180 информсистемах. В результате на уровне федерации отсутствует полная и достоверная информация о наличии инвестиционно привлекательного имущества на местах, тогда как «ниже» есть данные и о собственных, и о федеральных активах. Это создает дисбаланс при принятии решений о передаче имущества между различными уровнями власти, пишут авторы проекта Андрей Кутепов, Сергей Карякин и Тарас Хтей. Центр также не способен принимать эффективные решения о дотациях регионам — из-за отсутствия полных данных об имуществе, отмечают они.

Непрозрачность и недостоверность данных об имуществе — признанная проблема в РФ. В правительстве ее решают в нескольких направлениях: инвентаризацией занимаются в Росимуществе (см. “Ъ” от 12 декабря), Росреестре и отраслевых ведомствах, данные из разных систем сопоставляются, создается цифровая карта РФ для нужд государства и частных инвесторов. В перспективе в РФ появится Единая цифровая платформа (ЕЦП) по управлению госимуществом на базе Росимущества, она должна обеспечить возможности управления и контроля активов задолго до решения об их продаже. ЕЦП консолидирует данные обо всех видах объектов на уровне федерального центра, регионов и муниципалитетов.

В Росимуществе “Ъ” пояснили, что в законопроекте сенаторов речь идет именно о Единой цифровой платформе в сфере управления государственным и муниципальным имуществом, создание которой ранее было предложено агентством (см. “Ъ” от 4 октября). «В проекте федерального закона создаваемая система получила соответствующее нормативным требованиям наименование»,— добавили в ведомстве. В Минфине напомнили, что ЕЦП предполагает унифицированное комплексное решение для управления госимуществом, включая учет объектов и предоставление госуслуг в сфере имущественных отношений.

Инициативу сенаторов в правительстве концептуально поддержали, но при учете замечаний. Законопроект, например, предусматривает, что региональные госорганы получат полномочия по управлению и распоряжению собственным имуществом с помощью ЕЦП уже с января 2025 года, но система пока еще разрабатывается и сроки ее ввода в эксплуатацию неизвестны. Также сенаторы рассчитывают, что финансирование изменений будет предусмотрено по линии нацпроекта «Экономика данных», но такие траты нацпроектом пока не предусмотрены, сказано в заключении правительства за подписью курирующего цифровизацию госорганов вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Диана Галиева

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