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Главные новости за 25 декабря. Ростов-на-Дону и область

Часть Ворошиловского района Ростова вновь осталась без тепла. Причиной стала авария на теплотрассе.

На ГПЗ-10 в Ростове прошли обыски в связи с хищением средств оборонзаказа. ПРоверки провели также на ОАО «ОК Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь».

В Северном микрорайоне Ростова ограничили подачу тепла из-за аварии в котельной. Без отопления временно оставался 41 дом.

Канализационный коллектор построили в Ростове за 8 млрд рублей. Его строили в два этапа.

Замглавы и инспектора администрации Советского района осудили за взятку. Подрядчик передал взяткополучателю 150 тыс. руб.

Власти Дона утвердили выплату 400 тысяч рублей за контракт на участие в СВО в войсках нацгвардии. Соответствующий документ был опубликован сегодня на региональном сайте правовой информации.

Ростовский суд отправил «айдаровца» в колонию на 18 лет. Подсудимый вступил в террористическое сообщество в 2019 году.

Приставы хотят взыскать землю под бывшим кинотеатром «Россия» в Ростове. ФССП мотивирует это тем, что в ЕГРН нет сведений о принадлежащих ПАО объектах недвижимости на данном участке.

Рост зарплат водителей автобусов в Ростове составил до 46%. В среднем заработная плата у водителей муниципальных автобусов сейчас составляет 80,3 тыс. руб.

Шахтоуправление «Садкинское» пытается отсудить $3,3 млн у кипрской компании. Первое заседание по делу состоится 11 февраля следующего года.

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