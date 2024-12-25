В Северном микрорайоне Ростова ограничили подачу тепла

Из-за выявленного дефекта теплотрассы по пр. Королева, 2/3 временно ограничено теплоснабжение в Северном микрорайоне Ростова. Об этом сообщает и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подача отопления не будет производиться в дома, находящиеся в границах пр. Королева, ул. Стартовая, ул. Добровольского и бульвар Комарова. Сейчас ведутся восстановительные работы, примерное время их окончания не сообщается.

Напомним, утром 24 декабря в Ростове произошел прорыв теплосети на территории районной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» по пр. Королева. По этой причине часть Ворошиловского района осталась без тепла. Восстановительные работы были завершены вечером.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о порыве на теплосети по пер. Забайкальский. В зону отключения теплоснабжения попали дома, расположенные в границах ул. Ларина, ул. Погодина, ул. Нансена, ул. Нариманова, пер. Оренбургский, ул. Башкирская. Возобновить подачу тепла планируется 25 декабря до 15:00.

Ева Китаева