Рост зарплат водителей автобусов в Ростове составил до 46%

С начала 2024 года рост заработной платы водителей общественного транспорта в Ростове составил от 27% до 46%. Об этом сообщает «Деловая газете.Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным издания, в среднем заработная плата у водителей муниципальных автобусов сейчас составляет 80,3 тыс. руб., у водителей троллейбусов – 60,3 тыс. руб., у водителей трамваев – 62,7 тыс. руб.

На начало декабря 2024 года на муниципальных маршрутах Ростова работало 1 тыс. 078 водителей, что сопоставимо с количеством водителей, работавших в прошлом году. Дефицит водительских кадров составляет 1 тыс. 140 человек.

Сергей Иванов