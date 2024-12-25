Часть Ворошиловского района Ростова вновь осталась без тепла из-за аварии
Ворошиловский район Ростова частично остался без тепла из-за порыва на теплосети по пер. Забайкальский. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В зону отключения теплоснабжения попали дома, расположенные в границах ул. Ларина, ул. Погодина, ул. Нансена, ул. Нариманова, пер. Оренбургский, ул. Башкирская.
Две аварийные бригады АО «Теплокоммунэнерго» ведут восстановительные работы. Возобновить подачу тепла планируется 25 декабря до 15:00.
Напомним, утром 24 декабря в Ростове произошел порыв теплосети на территории котельной по пр. Королева. Из-за этого Ворошиловский район частично остался без тепла. Всего в зоне отключения оказались около 80 тыс. жителей, 447 многоквартирных домов и 27 соцобъектов. Работы на объекте уже завершены.