Канализационный коллектор построили в Ростове за 8 млрд рублей

В донской столице ввели в эксплуатацию канализационный коллектор № 62. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

Новый объект обеспечит водоотведение жителям Пролетарского, Первомайского и Кировского районов. Кроме того, коллектор №62 позволит подключить к канализационной системе застраивающиеся районы «Левобережье» и «Новый Ростов».

На реализацию проекта направили более 8 млрд руб.

Новый коллектор строили в два этапа. В ходе первого 6,5 км трубы проложили от ул. Вити Черевичкина до стадиона «Ростов-Арена» под рекой Дон с сооружением насосной станции производительностью 120 тыс. куб м в сутки и 38 канализационных камер. На втором этапе проложили 2 км сетей от старого аэропорта с целью подключения подключения нового микрорайона «Вересаево». Всего было проложено более 8,5 км новых сетей на глубине от 3,5 до 21 метра.

Сергей Иванов

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