Власти Дона утвердили выплату 400 тысяч рублей за контракт на участие в СВО в войсках нацгвардии

Правительство Ростовской области утвердило Положение о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в войсках национальной гвардии для выполнения задач в зоне СВО. Соответствующий документ был опубликован сегодня на региональном сайте правовой информации.

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Согласно документу, граждане, заключившие контракт в период с 1 августа по 31 декабря на территории Ростовской области, получат выплату в размере 400 тыс. руб. Выплата полагается тем, кто заключил контракт на 1 год и более, уточняется в документе.

Финансирование осуществляется из резервного фонда правительства Ростовской области.

Сергей Иванов

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