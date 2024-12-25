Приставы хотят взыскать землю под бывшим кинотеатром «Россия» в Ростове

Как стало известно «Ъ-Ростов», от Федеральной службы судебных приставов в арбитражный суд Ростовской области поступило заявление об обращении взыскания на земельный участок, принадлежащий ПАО Киноконцертный комплекс «Русь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: "Ъ-Юг" Фото: "Ъ-Юг"

Участок расположен в Ростове в парке им. Горького. Ранее эту землю занимал кинотеатр «Россия».

ФССП мотивирует необходимость взыскания участка тем, что в ЕГРН нет сведений о принадлежащих ПАО объектах недвижимости на данном участке. Более подробная мотивировка требования пока неизвестна.

ПАО Киноконцертный комплекс «Русь» было создано в 2005 году специально для реализации проекта по реконструкции кинотеатра «Россия». Учредителями стали администрация Ростова (с акционерной долей 25%) и структуры, связанные с владельцами «старого» автовокзала в Ростове (75%), которые взяли на себя обязательство финансировать проект.

Реконструкцию кинотеатра планировали завершить еще в 2007–2008 годах. Позднее выяснилось, что здание в худшем состоянии, чем предполагалось. Было принято решение снести его и построить новое. Несколько лет ушло на согласование проекта с областным министерством культуры, которое выступало против возведения объекта большой этажности. В 2016 году пришли к договоренности о строительстве нового четырехэтажного ТРЦ с воссозданием исторического фасада. Однако реализация проекта пока ограничилась лишь сносом здания старого кинотеатра.

В начале этого года стало известно, что 75% доли в ПАО Киноконцертный комплекс «Русь» перешло к владельцу строительной компании «Зенит-девелопмент» Евгению Дегтяреву. Тогда предприниматель говорил «Ъ-Юг», что планирует реализовать проект к 2027 году.

Сергей Иванов

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