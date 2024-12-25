Замглавы и инспектора администрации Советского района осудили за взятку
Шолоховский районный суд вынес приговор бывшим сотрудникам администрации Советского района Ростовской области. Их признали виновными в коррупции — сообщает пресс-служба донской прокуратуры.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В октябре прошлого года замглавы администрации муниципалитета получил взятку в размере 150 тыс. руб. от подрядчика, прокладывавшего дорогу в станице Советской. За эту сумму он подписал акт выполнения работ, хотя на деле монтаж не был завершен. Посредником в передаче денег стал старший инспектор администрации.
Судья приговорил замглавы района к 4 годам колонии. Посреднику присудили 3 года колонии. Имена подсудимых не называются.
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