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Замглавы и инспектора администрации Советского района осудили за взятку

Шолоховский районный суд вынес приговор бывшим сотрудникам администрации Советского района Ростовской области. Их признали виновными в коррупции — сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В октябре прошлого года замглавы администрации муниципалитета получил взятку в размере 150 тыс. руб. от подрядчика, прокладывавшего дорогу в станице Советской. За эту сумму он подписал акт выполнения работ, хотя на деле монтаж не был завершен. Посредником в передаче денег стал старший инспектор администрации.

Судья приговорил замглавы района к 4 годам колонии. Посреднику присудили 3 года колонии. Имена подсудимых не называются.

Дмитрий Ковалевский

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