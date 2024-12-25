Шахтоуправление «Садкинское» пытается отсудить $3,3 млн у кипрской компании
Долг по контракту в размере $3,2 млн пытается отсудить ООО «Шахтоуправление “Садкинское“» у кипрской компании Antex Intertrade LTD. Соответствующий документ появился в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.
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Договор о поставке угля был заключен еще в 2018 году, однако зарубежная компания не смогла вовремя расплатиться по счету. Первое заседание по делу состоится 11 февраля следующего года.
Antex Intertrade LTD зарегистрирована в 2016 году. Согласно Кипрскому корпоративному реестру, директорами организации числятся Марина Игнашова и Константин Широков.
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